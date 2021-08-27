سامر أبو طالب بعد انفصاله عن رنا سماحة: قلة التقدير تعلم الانسحاب

نشر الملحن سامر أبو طالب زوج رنا سماحة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أول رد على موضوع انفصاله عن المطربة رنا سماحة.

وكتب أبو طالب: «التجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب.. تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة.. كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأيّ حدّ، مفيش بني آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوي علَى التحمُّل وصبرُه كبير».

وأضاف: «ومهما كان ودُود ومُتسامِح، في النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة؛ لا هيقدر إنّه يعديها، ولا ينفع يتقبلها بأيّ شكل إن كان.. فَا محدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللي بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه بمزاجُه لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالي ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ، مساءكم شبه نواياكم».

رنا سماحة: ولاد الأصول مايكدبوش

وعلقت رنا سماحة، منذ أيام، على خبر انفصالها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «خطيبتك، مراتك، طليقتك، أياً كان الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر).. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية.. بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها.. ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير.. ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان ومبينسوش الفضل بينهم».

وأضافت: «ده اللي ربنا أمرنا بيه ده اللي أهالينا ربونا عليه ده اللي الإنسانية بتقولهاي حاجة غير كده تبقى عدم تربية.. قلة دين.. انعدام أخلاق.. انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول أوووووه ترند في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا.. الإنسان بيعيش حياته وبيمشي رحلة مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها».