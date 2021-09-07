رنا سماحة تستعد لـ«علاقة فاشلة».. ومتابعون: «أغنية هتعيطنا»

تجري المطربة رنا سماحة بروفات حفلها المقرر إقامته مساء اليوم في ساقية الصاوي، ونشرت رنا عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» بروفة على أغنيتها «علاقة فاشلة»، والتي بدت تأثرها الشديد أثناء غنائها الأغنية.

وجاءت تعليقات الجمهور عليها كالتالي، حيث قال أحد المتابعين «كلامك طالع من القلب …وجع»، وقال آخر «أغنية فيها كمية مشاعر وأحاسيس».

وأضاف آخر: «اللي متأكد منه إنها أغنية هتعيطنا على بركة الله»، لتغلق رنا بعد دقائق من منشورها التعليقات.

وتقول كلمات الأغنية

أنا اتهزمت وكنت فاكرة الحب أسهل من كده..

أنا اتهزمت ومن النهارده خلاص بقيت متمردة..

إعلان لحب بينتهي ومشاعري قدروا عليك خلاص..

إعلان لحب بيتنسي وعلاقة فاشلة من الأساس..

في هواك لغيت شخصيتي ..ومعاك نسيت حريتي..

زادت في حبك وحدتي .. هتقولي إيه أنانيتك مالهاش حدود.. إحساس بيخنق م البرود

اسألتي ملت من الردود.. واللي انت فيه..هو انت إيه أنا بعترف شاطر في دور المسكنة..

هو انت إيه مش لاقي حاجة وفاضي تجرح فيا أنا..

قلبي انكسر اديت كتير .. اكتر من الي اتخيلهقلبي انكسر .. خليتني اضعف م الي كنت استحمله..

في هواك لغيت شخصيتي ..ومعاك نسيت حريتي..

زادت في حبك وحدتي .. هتقولي ايهانانيتك مالهاش حدود.. احساس بيخنق م البرود

اسألتي ملت م الردود.. والي انت فيه.

انفصال رنا سماحة

يعد حفل ساقية الصاوي الذي تحييه رنا سماحة مساء اليوم أول ظهور بعد انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، حيث أعلنت منذ أيام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا بعد تردد انفصالها عن زوجها قائلة: «خطيبتك، مراتك، طليقتك، أياً كان الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر).. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية.. بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها.. ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير.. ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان ومبينسوش الفضل بينهم».

وأضافت: «ده اللي ربنا أمرنا بيه ده اللي أهالينا ربونا عليه ده اللي الإنسانية بتقولهاي حاجة غير كده تبقى عدم تربية.. قلة دين.. انعدام أخلاق.. انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول أوووووه ترند في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا.. الإنسان بيعيش حياته وبيمشي رحلة مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها».