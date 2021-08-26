غموض حول أسباب انفصال رنا سماحة: «البيوت أسرار»

لاتزال أسباب انفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب، غامضة، وبخاصة بعد منشورها الأخير عبر حسابها على «فيس بوك»، والذي رفضت فيه بشكل تام التطرق إلى أزمتها الحالية مع زوجها، قائلة: «إن تفاصيل حياتها الخاصة لا تخص أحد».

أسباب انفصال رنا سماحة: «سرية»

وتسأل عدد كبير من الجمهور والمتابعين عن أسباب انفصال رنا سماحة عن زوجها، والذي يأتى بعد فترة صغيرة من إعلان حملها الأول، خاصة أن زوجها الملحن سامر أبو طالب لم يعلق على خبر حملها، بينما حذف الثنائى صورهما سويا وإلغاء متابعتهما على «إنستجرام»، بعد فترة قصيرة.

ورفضت رنا سماحة الكشف عن حقيقة انفصالها وأسبابه في أكثر من مرة خاصة مع انتشار تلك الأخبار بصورة كبيرة، وأثناء ظهورها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، قالت: إنها لن تستطيع إثبات أو نفي انفصالها خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن «البيوت لها خصوصيتها»، وهو ما يكشف حقيقة وجود خلافات بين الزوجين.

القصة الكاملة لأزمة انفصال رنا سماحة وسامر أبو طالب

واحتفلت رنا سماحة، بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، فى ديسمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى، حيث حضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء، وذلك بعد أقل من شهر ونصف من خطبتهما في أكتوبر 2020.

وفي 20 أغسطس الجاري، أعلنت سماحة حملها من خلال نشر مجموعة صور عبر حسابها على «إنستجرام»، تظهر فيها وهي ترتدي فستان يظهر معالم حملها معلقة: «إحساس كبير.. شعور خطير بحاجة جامدة بتربطنا».

وبعد ساعات حذفت صورها مع زوجها من حسابها ما أشعل التكهنات بشأن وجود خلافات بين الطرفين ولكن من اللحظة الأولى تحفظت سماحة على التطرق إلى حياتها الشخصية التي أكدت أنها تخصها وحدها.