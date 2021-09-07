رئيس «بناة مصر»: دول أفريقية ترغب في إنشاء مدن جديدة على غرار تجربتنا

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، ورئيس ملتقى بناة مصر، إن عدد من الدول الإفريقية بدأت مؤخرا في حذو نفس اتجاه مصر في إنشاء وتشييد مدن جديدة، كاشفا أن ملتقى بناة مصر القادم في 15 سبتمبر الجاري سيبحث نقل التجربة المصرية في البنية التحتية ومشروعات التعمير للقارة الإفريقية.

وأعلن «عبدالعزيز»، خلال مداخلة عبر zoom، مساء الثلاثاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن مصر تستهدف نشر الشركات المصرية في التشييد والبناء والإنشاء بالعديد من الدول الإفريقية، موضحا أن هذا الهدف هو رؤية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل على تذليل كافة العقبات لتحقيق هذا الهدف، وأن تصل الشركات المصرية للكثير من الدول الإفريقية للمساعدة في تشييد وبناء الدول الإفريقية المختلفة.

رئيس ملتقى بناة مصر: نأمل أن ينتج عن الدورة السادسة من المتلقى مزيد من التعاقدات بين الشركات المصرية والدول الأفريقية

وأشار رئيس ملتقى بناة مصر إلى أنه يأمل بأن تنتج الدورة السادسة من المتلقى التي تقام في 15 سبتمبر الجاري، كثيرا من التعاقدات بين الدول الإفريقية والشركات المصرية، منبها أن جميع الشركات المصرية ليس لديها أي مشكلة في نقل خبراتها إلى الدول الأفريقية الشقيقة بهذا المجال وأن تساعد في تنميتها على مستوى التشييد والبناء.

رئيس ملتقى بناة مصر: سنلقي الضوء على إنجازات مصر في الفترة الأخيرة

ونبه أن النسخة القادمة من ملتقى بناة مصر ستعمل أيضا على إلقاء الضوء على حجم الإنجازات والمشاريع الضخمة التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى المدن الجديدة أو تطوير شبكة الطرق أو العاصمة الإدارية الجديدة.

حسن عبدالعزيز: ملتقى بناة مصر يشهد إقبالا كبير كل دورة

وكشف أن الملتقى كل نسخة يشهد إقبالا كبيرا من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري والقطاعات المرتبطة به، بالإضافة إلى اهتمام خاص من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.