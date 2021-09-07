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محمود مسلم

مساعد أمين عام الأمم المتحدة تزور متحف الحضارة

كتب:

الوطن
11:47 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

استمرارا لسلسة زيارات الشخصيات العامة والهامة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ افتتاحه في أبريل الماضي، في احتفالية ضخمة لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب؛ استقبل المتحف اليوم، خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الاقليمي للدولة العربية، والوفد المرافق لها.

الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي يرحب بمساعد أمين عام الأمم المتحدة

وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث رحب بها وأهداها كتالوج المومياوات الملكية، واصطحبتها الأستاذة فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل في جولة داخل المتحف، حيث زاروا قاعة العرض المركزي، التي تضم آثارا من مختلف العصور المصرية، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية، التي أصبحت محط أنظار العالم، ومصدر جذب للزائرين المصريين والسائحين، بعد نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

هذا وقد حرصت خالدة بوزار، على تسجيل زيارتها للمتحف من خلال كتابة كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعربت خلالها عن اعتزازها بزيارة المتحف، وأن مصر مهد الحضارات.

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