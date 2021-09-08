سوق العملات الرقمية يخسر أكثر من 400 مليار دولار

تعرضت سوق العملات الرقمية إلى موجة من الخسائر الكبيرة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، نتيجة عمليات بيع تسببت في تراجع أسعار معظم العملات المشفرة، ما أدى إلى تبديد المكاسب التي تحققت بفضل هوس المستثمرين الأفراد بالتداول قبل يوم من إعلان السلفادور قبول البيتكوين كعملة قانونية.

انخفاض نسبته 15% خلال الـ24 ساعة الأخيرة

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة بالأمس، إلى ما دون 2 تريليون دولار، لتسجل مستوى 1.9 تريليون دولار، بانخفاض نسبته 15% خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتعكس خسائر تجاوزت 410 مليارات دولار، وفقًا لموقع «CoinMarketCap».

البتكوين عند مستوى 44 ألف دولار

عملة البتكوين شهدت التعاملات على عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم نسبة 10%، لتتراجع عند مستوى 44 ألف دولار، وهو أدنى سعر لها منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسرعان ما نجحت العملة في تقليص بعض خسائرها ليستقر السعر عند 46.648 دولارًا، بتراجع نسبته 10.5%.

فيما تراجعت عملة الإيثر 13.85%، إلى مستوى 3.388 ألف دولار، وهبطت عملة كاردانو بنسبة 15.97% إلى مستوى 2.37 دولار، أيضاً هبطت عملة بينانس بنسبة 17% إلى مستوى 410.68 ألف دولار

وكان رئيس السلفادور نجيب بُقيلة قد أعلن، أن البلاد استفادت من انهيار الأسعار لشراء 150 وحدة بيتكوين إضافية، ما زاد مقتنياتها إلى 550 وحدة نقدية إجمالية، تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار.

وهبطت معنويات المستثمرين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء حيث واجهت محفظة السلفادور صعوبات فنية في غضون ساعات من ظهورها لأول مرة، ما أجبر الرئيس بقيلة على الإعلان عن توقيفها موقتًا.وأقر الكونجرس في السلفادور يوم الثلاثاء الماضي، قانونًا لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار؛ للمساعدة في تسهيل التحويلات من البيتكوين إلى الدولار الأمريكي.