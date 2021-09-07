أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في مصر

تبحث الكثيرات من ربات المنازل عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، حيث إنها من الأطعمة الرئيسية على موائد المصريين، بسبب تنوعها وانخفاض سعرها مقارنة باللحوم الحمراء.

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية، سواء في بورصة الدواجن والكتاكيت اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة في بداية اليوم، كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن استقرت في السوق المحلية بسبب زيادة المعروض، حيث إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح ما بين 23 و24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح من 26 إلى 28 جنيهًا، مضيفًا أن الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما سجل الساسو نحو 32 جنيهًا للكيلو، والأمهات سجل الكيلو نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ما بين 42 إلى 45 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض البلدي لنحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

بلغ السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.