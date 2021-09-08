«التعليم»: نقل تبعية معلمي التربية الرياضية من «الخدمات التربوية» إلى «التعليم العام»

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نقل تبعية معلمي مادة التربية الرياضية من إدارة تنسيق الخدمات التربوية إلى إدارة تنسيق التعليم العام بكل المديريات التعليمية، موضحة أن مادة التربية الرياضية مادة أساسية وفق القرارات الوزارية المنظمة ولها حصص وأنشطة وأدلة ومناهج تدريسية واختبارات ونشرات دورية وتوجيهية تصدر من مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية.

تشكيل لجنة فنية متخصصة

وأضاف الوزارة في مستند رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية وعضوية الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام والإدارة العامة لتنسيق الخدمات التربوية والأنشطة والإدارة العامة للشؤون القانونية لدراسة جدوى نقل تبعية معلمي مادة التربية الرياضية.

وأكدت الوزارة، أن قرار نقل تبعية معلمي مادة التربية الرياضية من إدارة تنسيق الخدمات التربوية إلى إدارة تنسيق التعليم العام بكل المديريات التعليمية يأتي أسوة بمعلمي وموجهي المواد المختلفة وحتى يتسنى تعظيم الفائدة من الناحيتين الإدارية والفنية.