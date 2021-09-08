أسعار سيارة سكودا أوكتافيا A4 المستعملة في السوق المصري

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تغييرات يومية في الأسعار، علاوة على العديد من عمليات البيع اليومية بمختلف فئات السيارات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، حيث تُعد سيارات الفئات المتوسطة الأكثر بيعا، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه.

وفي سطور تستعرض «الوطن»، أسعار سيارة سكودا أوكتافيا A4، التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة.

مواصافات «سكودا أوكتافيا A4»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، وينتج قوة قدرها 101 حصان، وعزم دوران يصل إلى 148 نيوتن/ متر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 187 كم في الساعة ، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 14.6 ثانية، مزودة بناقل وتأتي مع ناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك مزو بأربع سرعات.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها.

أسعار «سكودا أوكتافيا A4» المستعملة بالسوق المصرية.

- تباع السيارة موديل 2000، بداية من 95,000 جنيه، 104,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 114,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2001، بداية من 100,000 جنيه، 108,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 119,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2002، بداية من 105,000 جنيه، 113,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 119,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2003، بداية من 109,000 جنيه، 117,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 124,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2004، بداية من 109,000 جنيه، 117,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 126,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2005، بداية من 114,000 جنيه، 121,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 133,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2006، بداية من 119,000 جنيه، 122,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 130,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2007، بداية من 120,000 جنيه، 121,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 135,000 جنيه.