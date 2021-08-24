تطوير سكودا فابيا في نسخة Rally2.. محرك بنزين تربو 1.6 لتر

تعمل شركة سكودا موتور، على تطوير نسخة تُجمع من سيارة سكودا فابيا الجديدة كليًا، وتم بالفعل اختبار أول نموذج أولي من طراز سكودا فابيا المستقبلي في نسخة «Rally 2»، على الطرق غير ممهدة والحصوية في جمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا.

سكودا فابيا الجديدة تدخل فئة Rally2

وتطرح سيارة سكودا فابيا الجديدة، كليًا في الأسواق الدولية، نظرًا لأن سيارة الطريق تقوم بالتبديل من الجيل الثالث إلى الرابع، وتتبع نسخة الرالي تتبع نفس النهج.

دخلت سيارة سكودا فابيا الجديدة كليًا لفئة Rally2 مرحلة التطوير والاختبار، ويمكن للفنيين لدينا الاستفادة من المعرفة والخبرة الشاملة لمشروع SKODA FABIA Rally2 evo الجاري، والذي ما يزال ناجحًا للغاية في جميع أنحاء العالم.

تجمع جوائز رالي أكثر من مثيلاتها

قال ميشال هرابانيك، رئيس سكودا موتور سبورت، إن سكودا فابيا تجمع جوائز رالي أكثر من أي سيارة أخرى في فئتها، بدءًا من ما يسمى بإصدار R5، الذي تمت إعادة تسميته لاحقًا إلى Rally2.

وأشار رئيس سكودا موتور سبورت، إلى أن سيارة الرالي التشيكية، حصدت حتى اليوم، تسعة ألقاب في فئات الدعم لبطولة FIA World Rally، والعديد من البطولات الإقليمية والوطنية، وحوالي 1.400 انتصارات شاملة، بالإضافة إلى ما يقرب من 3.300 موقع على منصة التتويج في جميع أنحاء العالم.

وباعت شركة سكودا موتور، بالفعل أكثر من 400 وحدة من متغيرات R5 وRally2 وRally2 evo.

محرك بنزين تربو 1.6 لتر

وفقًا للوائح Rally2 الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات، فإن الجيل التالي من نسخة Rally2، من سكودا فابيا مدعوم مرة أخرى بمحرك بنزين توربو سعة 1.6 لتر، متصل بعلبة تروس متسلسلة بخمس سرعات ودفع رباعي مع تفاضلات ميكانيكية.

يشار إلى أن شركة «سكودا»، تواصل تطوير سياراتها وإطلاق أجيال جديدة منها، إذ أعلنت في وقت سابق، إطلاق أول جيل رابع من «فابيا» في المصنع الرئيسي لشركة «سكودا أوتو» في ملادا بوليسلاف، باستثمارات 110 ملايين يورو.