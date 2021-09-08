إصابة 8 أشخاص وحرق منزلين في مشاجرة بسوهاج

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة، بدائرة مركز جهينة شمال غرب سوهاج، كما نتج عن الواقعة إشعال النيران في منزلين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الطرفين، وتم إخماد الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية دائرة مركز جهينة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من الفحص أن المشاجرة بين كل من طرف أول: «محمد. س. ح» 32 عامًا، عامل، شقيقه «أحمد. س» 30 عامًا، عامل، جدتهما «قطيفة. م. ا» 64 عامًا، ربة منزل، «مصطفى. ش. د»، 21 عامًا، عامل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان: « محمد. ا. م» 24 عامًا عامل، شقيقه «فتاح. ا. م» 33 عامًا، عامل، «حسام. ع. ا»21 عامًا، عامل، شقيقه «أحمد. ع. ا» 18 عامًا، عامل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وإشعال النيران بسطحي منزلين، وتم إخمادها بواسطة قوات الحماية المدنية.

وأضاف الطرفان، أن المشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.