«الأرصاد»: طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى.. والعظمى تصل لـ44 (صور)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

وذكرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 35 درجة، والسواحل الشمالية من 32 : 33 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح - السلوم)، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطىء (الإسكندرية - العلميين - مطروح) بقيم تتراوح من 2: 2.5 متر، أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فستكون الأمواج من معتدلة إلى مضطربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، كالتالي:

القاهرة 35 25

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 34 26

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 34 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 36 24

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 31 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27.