الأرصاد: آخر يومين في فصل الصيف يشهدان ارتفاع درجات الحرارة

أيام قليلة تفصلنا عن فصل الخريف الذي يبدأ خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وتحديدا في يوم 22 سبتمبر، حيث تنخفض فيه درجات الحرارة لتعود إلى معدلات طبيعية ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى والجيزة، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل، وتبدأ انخفاض الحرارة بشكل تدريجي مع نهاية الشهر الجاري، وذلك حتى يبدأ فصل الشتاء المتوقع فلكيا في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

يومان في نهاية الصيف سيشهدان ارتفاع الحرارة

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك يومين في آخر فصل الصيف الجاري سيشعر المواطنون خلالهما بارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل الحرارة فيهما إلى 38 درجة مئوية في القاهرة والجيزة، مضيفا أن الارتفاع يبدأ من اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وتنخفض الحرارة مرة ثانية من يوم الجمعة المقبل، وتصل الحرارة يوم الجمعة إلى 35 درجة على محافظات القاهرة الكبرى والجيزة و29 على محافظة الإسكندرية.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن آخر يومين في ارتفاع درجات الحرارة ستكون خلال الأسبوع الجاري فقط، ثم تنخفض الحرارة بشكل تدريجي حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه مع بداية الشهر المقبل سوف يسود طقس معتدل على كل المحافظات صباحا بارد ليلا، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

درجات الحرارة الأيام المقبلة

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة يوم الخميس

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.