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الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
11:55 ص | الإثنين 06 سبتمبر 2021
خرائط الطقس اليوم

خرائط الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 35-34 درجة، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمختلف الأنحاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والمتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 38 22

الطور 33 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26

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