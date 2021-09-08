المشاط: نهدف إلى التغلب على الجائحة بالتنمية والتعافي الأخضر

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إنه في ظل الظروف الاستثنائية ينعقد اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى ليجمع كافة الأطراف ذات الصلة من المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع معايير وسبل التأقلم مع المتغيرات الجديدة بالعالم ومواجهتها بخطط مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.

وأضافت أنه ما كان لهذه الأطراف جميعها أن تجتمع اليوم، سواء بالحضور الفعلي أو الافتراضي إلا بيقينها بأن العالم مهما اختلفت مكوناته فمصيره واحد وهدفه مشترك، وهو التغلب على الجائحة والمضي قدما نحو التنمية والتعافي الأخضر.

المشاط: المنتدى يستهدف تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرؤى التنموية بكافة أطراف المجتمع الدولي

وأشارت المشاط، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المنتدى يستهدف من خلال جدول أعماله تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرؤى التنموية بكافة أطراف المجتمع الدولي واستغلال المناقشات الثرية من الأطراف ذلت الصلة والبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات، كما تطلق خلال الفاعليات مبادرات نوعية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة نروج من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية إيمانا منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.