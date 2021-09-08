4170 طالبا تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال 3 أيام بجامعة المنيا

قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن 4170 طالبا وطالبة تلقوا التطعيم بلقاح فيروس كورنا، ضمن مبادرة «حمي نفسك.. احمي وطنك» والموجهة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك في نقاط تلقي اللقاح التسع التي تغطي جميع كليات الجامعة، خلال الأيام الثلاثة الأولى التي استهدفت الفرق الثانية بجميع كليات الجامعة والأولي لكليتي الفنون والهندسة، ابتداءً من انطلاقها في الخامس من سبتمبر الجاري وحتى السابع من نفس الشهر.

وأوضح رئيس الجامعة أن تسجيل الطلاب لتلقي التطعيم بلقاح كورونا شهد إقبالاً كبيراً بمقر النقاط المخصصة لهم، وذلك بعد أن قامت إدارة الجامعة بحملة موسعة دعت فيها كامل منتسبيها لتلقي اللقاح من خلال جداول تنظيمية طبقاً للأحرف الأبجدية للطلاب، وتطعيم الطلاب الجدد خلال أعمال الكشف الطبي، لتصبح الجامعة آمنة قبل بداية العام الجامعي الجديد.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عُليا لمتابعة تلقي لقاح فيروس كورنا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك برئاسته، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبًا له، وبعضوية عميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير عام رعاية الطلاب، ومدير الإدارة الطبية، والصيدلي محمد السمان عضو اللجنة العليا لمكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور عصام فرحات علي حرص الجامعة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التطعيم حفاظًا على منتسبي الجامعة، وذلك من خلال آلياتها التي اتخذتها من تحديد مقرات لتلقي اللقاح، وتوفير قاعات انتظار مناسبة للأعداد المُستهدفة وتوفير حجر منفصلة خاصة بتلقي اللقاح يتوفر بها الاحتياجات المطلوب، وكذلك توفير أخصائيين حاسب آلي للقيام بأعمال التسجيل اللازمة.

وأشار إلى أن عملية التنظيم والإشراف على عملية تلقي اللقاح يتولاها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، كما تتولى الإدارة الطبية بالجامعة، والوحدات الطبية بكافة الكليات مع فرق مكونة من الأطباء والأطقم التمريضية، القيام بأعمال التطعيم.