تسجيل لقاح كورونا بالإسكندرية 2021.. الرابط والخطوات

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى على محرك البحث «جوجل» السؤال عن كيفية تسجيل لقاح كورونا بالإسكندرية، وقامت وزارة الصحة والسكان باستعراض تسجيل لقاح كورونا بالإسكندرية 2021، مؤكدة أن تسجيل لقاح كورونا بشكل عام يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا فقط وأن الوزارة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين وأى جهة تقوم بالترويج بأنها تطعم المواطنين سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

تسجيل لقاح كورونا بالإسكندرية 2021

واستعرضت الوزارة كيفية تسجيل لقاح كورونا بالإسكندرية 2021.

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة سواء أطقم طبية أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو فئة أخرى.

- ملئ البيانات المطلوبة أولها الاسم الرباعى أو الرقم القومي أو جواز السفر وإدخال رقم الهاتف المحمول.

- بعد ذلك تقوم الوزارة بإرسال رسالة بها رمز أو رقم للتحقق من الهاتف.

- يقوم المواطن بإدخال رقم التحقق واستكمال باقي البيانات والموافقة على شروط تلقى لقاح كورونا.

- اختيار مكان ومحافظة التطعيم وهى محافظة الإسكندرية.

- ترسل الوزارة رسالة بمكان التطعيم وموعده.

الإسراع فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا والمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا فى الموجة الرابعة له، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت إن الأعراض الجانبية بسيطة ولا تستدعى القلق أو التوتر أو الذهاب إلى طبيب.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت حرصها على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد لمتابعة الموقف الوبائي على مستوى جميع المحافظات واتخاذ اللازم للوقاية من الفيروس.