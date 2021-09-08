الصحة تكشف حقيقة وجود أعراض جانبية للقاح سينوفاك المصري

كشفت وزارة الصحة والسكان، حقيقة وجود أعراض جانبية للقاح سينوفاك المصري، مؤكدة على فعالية وأمان اللقاح، لافتة إلى أنه مثل أي لقاح له أعراض جانبية، التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع وتكسير في الجسم ورعشة، وهذه الأعراض رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم عند دخول أي لقاح له وليس لقاح فيروس كورونا فقط.

الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك المصري

وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك المصري تزول في غضون يومين ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب ولا داعي للقلق أو التوتر.

وناشدت الوزارة المواطنين، بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

وشددت على الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحة أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطوة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المُعدية.