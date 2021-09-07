«الصحة» تحسم الجدل حول ظهور أعراض كورونا الجديدة

استقبلت وزارة الصحة والسكان، عبر الخط الساخن «105» تساؤلات عديدة حول ظهور أعراض كورونا الجديدة بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، خاصة بعد إعلانها ظهور حالات مصابة بمتحور «دلتا بلس» في مصر، وطمأنت الوزارة، المواطنين، بشأن المتحور، وقالت في بيان رسمي لها، إن دلتا بلس لم يثبت أنه الأشرس بل هو الأسرع انتشارا بين سلالات ومتحورات «كوفيد 19».

الصحة عن أعراض كورونا الجديدة: «لم تتغير»

وقالت الوزارة إنه لا توجد أعراض جديدة لكورونا، موضحة أن أعراض فيروس كورونا كما هي منذ انتشار الجائحة، مشيرة إلى أن هناك أعراضا لمتحور «دلتا بلس» مختلفة بعض الشيئ عن أعراض الفيروس نفسه، وتتمثل في «التهاب بالحلق بسيط، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وكحة ناشفة في الأغلب من بسيطة لمتوسطة، وسيولة شديدة بالأنف»، مشيرة إلى أن هناك أعراضا أكثر انتشارا وهي إسهال شديد، وآلام شديدة في فم المعدة، وفي بعض الحالات يكون هناك إمساك، والبعض لاحظ وجود مرارة في الفم.

أعراض فيروس كورونا

وعن أعراض فيروس كورونا، قالت وزارة الصحة إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو سيلان في الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو حمى أو سعال أو طفح جلدي أو صداع شديد وإحساس بالأرق والتعب وآلام في المعدة أو تكسير في العظام.

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة، المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت استمرارها في رفع درجات الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وناشدت الوزارة، المواطنين، بحجز لقاح كورونا للإسهام في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس ومواجهة الموجة الرابعة بالتطعيم باللقاح.