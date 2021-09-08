ما هي طريقة التصويت التي سيتبعها المغاربة اليوم في الانتخابات؟

يخوض 17 مليونا و509 آلاف و127 مواطنا مغربيا تجربة التصويت، اليوم الأربعاء، في مختلف دوائر المملكة المغربية، لاختيار تمثيلي يلبي طموحات كبيرة من أجل الخروج من تعثرات كرستها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وذلك بـ«الانتخابات المغربية 2021».

ويضم رقم المسجلين في اللوائح نسبة جيدة لتمثيل المرأة، وصلت إلى 46%، في مقابل 54 % من الذكور، وهي النسبة التمثيلية نفسها للسكان الحضريين، فيما يمثل سكان القرى بـ64 %.

انتخابات استثنائية

وتعد الانتخابات العامة 2021 استثنائية، بتصويت المغاربة على ممثليهم في مجلس النواب المغربي والجماعات والمقاطعات والجهات خلال يوم واحد فقط، على العكس من الانتخاب التى جرت في الاستحقاقات السابقة في أوقات متفرقة، بحسب صحيفة «هسبريس» المغربية.

كيفية الاقتراع في الانتخابات العامة المغربية

ويعد التصويت في الانتخابات العامة المغربية «سريا»، حيث يتم دخول معزل بوضع الناخب، حسب اختياره، في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية التشريعية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، وكذلك الأمر بالنسبة للتصويت على أعضاء المجالس الجماعية والجهوية.

ولكل ناخب مغربي ذي إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت، أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف، إلا أنه لا يجوز لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من شخص من ذوي الإعاقة، حسب بيانات وزارة الداخلية المغربية على بوابتها الإلكترونية الخاصة بالانتخابات.

ويعتمد التصويت بصفة واجبة على البطاقة الوطنية، وللإرشاد بخصوص مركز التصويت الخاص بكل ناخب مغربي، وضعت وزارة الداخلية المغربية رقم 2727، رهن إشارة الراغبين، شريطة إرسال رقم البطاقة الوطنية عبر رسالة نصية.