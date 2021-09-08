لأول مرة.. المغاربة يتوجهون لصناديق الاقتراع للانتخابات في يوم واحد

توجه الناخبون في المغرب، منذ قليل، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المغربية العامة تجرى في يوم واحد ولأول مرة في تاريخ المملكة، حيث تتنافس فيها أحزاب عدة أبرزها حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، حيث فتحت مراكز الاقتراع في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، وسيتمّ خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات الذين يبلغ عددهم أكثر من 31 ألفًا.

الملك محمد السادس سيعين رئيس حكومة من الكتلة الأكبر في البرلمان

ويعين العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان المغربي، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور المغربي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغير الحكومات المغربية.

أول انتخابات أجريت في المغرب عام 1960

ويرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المغربي المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب عام 1960.

وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي عارض هذا القاسم الانتخابي الجديد كما سمي، ومن المتوقع أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدًا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدًا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة المغربية إذا تصدر النتائج.

ينافس 30 حزبًا مغربيًا في الانتخابات الحالية

ويعمل نحو 30 حزبًا مغربيًا على إقناع نحو 18 مليون من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43% المسجلة قبل خمسة أعوام.

يُذكر أنَّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونًا، من أصل 36 مليونًا من سكان المملكة المغربية.