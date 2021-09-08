8 موافقات لـ الاتحاد الرياضي للجامعات في اجتماعه.. أبرزها «خطة السنة»

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، أمس الثلاثاء، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد، وبحضور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وهشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

الموافقة على المشاركة في أول بطولة للشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لوزير التعليم العالي، على جهوده الكبيرة في دعم الاتحاد لأداء رسالته على الوجه الأكمل؛ وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية في 11 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد.

أحيط المجلس علمًا بقرارات المكتب التنفيذي للاتحاد، والتي شملت الموافقة على:

- المشاركة في أول بطولة للشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اعتماد زيادة الميزانية التقديرية للدورة الحدودية بجامعة العريش

- تنظيم دورة تدريبية للمدربين والحكام في رياضة كرة السرعة، بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة.

- اشتراك الوزارة في دوري الوزارات.

- اعتماد زيادة الميزانية التقديرية للدورة الحدودية للجامعات بجامعة العريش.

- خطة نشاط الاتحاد للعام الجامعي 2021/2022 لـ28 نشاطًا.

- تنظيم المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد 3 دورات تدريبية في مجال الإعلام الرياضي.

- حضور الدورة الأفريقية للجامعات رقم 10 خلال الفترة من 6-10 يونيو 2020، لألعاب (الريشة الطائرة– الشطرنج – الكاراتية – السباحة – تنس الطاولة – التايكوندو – التنس – كرة السلة – كرة القدم – كرة اليد – الكرة الطائرة).

- تنظيم اللقاء الرياضي الأول لكرة الشاطئ (كرة طائرة شاطئية طالبات – خماسي قدم طلبة – كرة سلة طلبة وطالبات) خلال الفترة 1-5 أكتوبر 2021 بجامعة قناة السويس.