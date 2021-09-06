«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية: 85.6% للطب البيطري

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021، بلغ 243022 طالبا وطالبة، موضحاً أن تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية هو 254.5 درجة فأكثر، بنسبة 62.07% فأكثر، بمعدل انخفاض عن العام الماضي بنسبة 158.36% أي 63 درجة، والحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسة 58.05% فأكثر، بمعدل انخفاض 9.75% عن العام الماضي، أي بنسبة 40 درجة.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البيطري 351 درجة، أي بنسبة 85.6%، وكلية التمريض 256 درجة، بنسبة 62.43%، وكلية الهندسة 327 درجة، بنسبة 79.75%، وكلية التخطيط العمراني 323 درجة، أي بنسبة 78.78%، وكلية الفنون التطبيقية 317 درجة، أي بنسبة 77.31%.

وتابع وزير التعليم العالي، بأن الحد الأدنى لتنسيق كلية الحاسبات والمعلومات هو 308 درجات، أي بنسبة 75.12%، وكلية الفنون الجميلة «عمارة» 287 درجة، أي بنسبة 70%.