«Sniff».. فيلم جديد يجمع آل باتشينو ومورجان فريمان

يشارك النجم الأمريكي، آل باتشينو، في بطولة فيلم جديد بعنوان «Sniff»، ينتمى لنوعية أفلام الجريمة أو ما يعرف بـ«فيلم نوار»، حيث من المقرر أن يضم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم مورجان فريمان، هيلين ميرين، بالإضافة إلى داني ديفيتو، ومن إخراج تايلور هاكفورد.

قصة فيلم «Sniff»

وتدور أحداث فيلم «Sniff» حول المحققان جو مولوراي (فريمان) وشريكه ويليام كيز (ديفيتو) أثناء التحقيق في وفاة غامضة لاثنين من سكان مجتمع التقاعد الفاخر الراقي، حيث يكشف الثنائي عالم سفلي خفي من الجنس والمخدرات والقتل يسيطر الذي عليه الملك هارفي سترايد (آل باتشينو)، ومُنفّذته القاتلة (هيلين ميرين)، وذلك وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».

وتم الإعلان عن الفيلم كجزء من سوق مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، الذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل.

هاكفورد: الفيلم الكلاسيكي «Out of the Past» إلهام لنا لتقديم «Sniff»

ومن جانبه قال المخرج الحاصل على جائزة أوسكار، تايلور هاكفورد: «لقد كنت دائمًا من أشد المعجبين بالفيلم نوار، لكنني لم أصنع واحدا منهم»، متابعا: «المفهوم الكامل لتقديم فيلم نوار في مجتمع التقاعد الراقي التي تنتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع تقاعد جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية، هناك الكثير من المال ويريد الناس العيش في تلك البيئة الجميلة الموجودة في كتيبات الدعاية».

وأشار مخرج فيلم «Sniff» إلى إنه يعتبر إعادة إنتاج للفيلم الكلاسيكي «Out of the Past» والذي يعد واحدًا من أفضل أفلام النوارعلى الإطلاق، على حد تعبيره، قائلا: «لم أكن أرغب في إعادة تقديم الفيلم لكنني اعتبرته مصدر إلهام»، مضيفا: «اعتقدت أنها كانت فكرة رائعة للكاتب توم جراي، وقد فهم طبيعة النوار والشخصيات الملتوية بشكل لا يصدق».