رئيس «تعليم الكبار»: محونا أمية 410 آلاف.. وتعاون كبير من طلاب الجامعات

أعلن الدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، نجاح محو أمية 123 ألف شخص بالتعاون مع الجامعات، مشيرا إلى أن عدد الأميين المُسجلين بالهيئة يتعدى 700 ألف شخص، دخل منهم امتحان العام الماضي حوالي 600 ألف، نجح منهم 410 ألف فقط.

قاعدة بيانات لمعرفة الأميين

أشار «العمري»، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، إلى وجود قاعدة بيانات لمعرفة الأشخاص غير المتعلمين، قائلا: «مش أي حد يحصل على شهادة لمحو الأمية، ولكن بالرقم القومي نستطيع معرفة إذا كان هذا الشخص على قيد الحياة أم لا، أو متعلم أم العكس، أو حاصل على أي شهادة تعليمية من عدمه».

كل طالب مسئول عن محو أمية 5 أشخاص

أوضح أن هناك ظروف كثيرة لا تسمح باستكمال فصول محو الأمية، لذلك يتم تأهيل طلاب الجامعات والمعلمين لكيفية التعامل مع الشخص الكبير وتعليمهم القراءة والكتابة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ طلاب الجامعات تكليف محو أمية 5 أشخاص.

وقال أن الهيئة أنشأت بالتعاون مع الجامعات المصرية وحدات ومراكز لمحو الأمية داخل كل جامعة وكل كُلْيَة، تتكون من فردين الأول من هيئة تعليم الكبار لمساعدة الطالب، بالإضافة إلى أستاذ جامعي أو دكتور للاستفسار عن تساؤلات الطلاب، مشيرا إلى إرسال قاعدة بيانات للجامعات بأسماء الأميين وأماكنهم وأرقام التليفون أحيانا.

إعادة الأسماء المرفوضة للجامعات

أوضح أنه يتم تنقية الأسماء والبيانات لمدة أسبوع، لإعادة الأسماء المرفوضة إلى الجامعة، مشيرا إلى أن الهيئة تسطيع معرفة ما إذا كان الطالب قد استعان بأشخاص لهم الحق في الحصول على شهادات محو الأمية أم لا.

أضاف إنّ محو الأمية وتعليم الكبار هو جزء أصيل من المنظومة التعليمية المصرية الآن، وهناك مشروع ضخم بالتعاون مع الجامعات المصرية حاليا، وجعل مصر تفوز بجائزة اليونسكو‏ لعام 2021 لمحو الأمية، وهذا حدث فريد وعظيم.