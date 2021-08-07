جامعة عين شمس تتصدر مشروع محو الأمية: 21 ألفا نجحوا في تعلم القراءة والكتابة

توجهت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشكر والتقدير لـ جامعة عين شمس، لجهودها الحثيثة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، مثمنة دور شباب الجامعة الواعد في المشروع القومي لإعلان مصر خالية من الأمية وتصدّرت الجامعة قائمة الجامعات المصرية في مجال محو الأمية بإجمالي 21090 دارسًا ناجحًا خلال العام الجامعي 2020-2021 الأمر الذي يعد نقلة نوعية في النتائج المحققة، بما يتناسب مع قيمة ومكانة الجامعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك إنطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030، وتنفيذَا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت شعار «حياة كريمة بلا أمية» وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

عدد الأميين في مصر 17 مليونا.. ونسبة الإناث أعلى من الذكور بـ10%

وتعد الأمية قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، وبوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر، حيث يبلغ عدد الأميين في مصر، حوالي 17 مليون أمي، بنسبة 27% من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من (15 عام فأكثر)، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بـ10%.

وحرصت الجامعة على القيام بدورها المجتمعي، باتخاذ العديد من الإجراءات التي مكّنتها من تصدر جميع الجامعات المصرية في محو الأمية، ويأتى هذا الإنجاز تتويجا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة عاشور عمري، فضلًا عن الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة برئاسة، إسلام السعيد مدير المركز ومنسق عام جامعة عين شمس للمشروع، من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية.

وأبرمت الجامعة عددًا من بروتوكولات التعاون المشتركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تأكّيدًا لأهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة خطر الأمية، وتسهيلاً للمهام المنشودة، والذي من خلاله تتولى الجامعة من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس، والطلاب) بمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة، مع تدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار، كما أصدر مجلس الجامعة قرارا بإلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية 4 أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية: ة(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية)، إضافة إلى تقديم حافز نقدي قدره 250 جنيهًا للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية 4 دارسين مقدمة من الجامعة.

كما اختارت الجامعة لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه، مع إنشاء وحدات محو أمية بكل كلية لمتابعة تنفيذ المشروع، وقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير موظف مختص من الهيئة للرد على استفسارات الطلاب بشأن آليات فتح فصول محو الأمية مع منح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه.

وعقد مركز تعليم الكبار بالجامعة 60 ندوة تعريفية وورشة عمل، و6 مؤتمرات حول محو الأمية وأثرها على المجتمع والجديد فى طرق القضاء عليها، و90 دورة لإعداد معلم الكبار بمختلف كليات الجامعة حول مفهوم تعليم الكبار، الفرق بين تعليم الكبار وتعليم الصغار، خصائص المتعلمين الكبار، طرق جذب الأميين لفصول محو الأمية، طرق تدريس مهارات القراءة والكتابة والحساب، إجراءات تدريس القراءة والكتابة والحساب للكبار، وتقديم تدريبات لبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من «المعيدين والمدرسين المساعدين»، ولم ينحصر التدريب على طلاب الجامعة فقط بل امتد ليشمل طلاب من جامعات أخرى لتأهيلهم وتدريبهم على ممارسة العمل المجتمعي والاستفادة من برامج محو الأمية.