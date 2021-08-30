تعرف تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في الجامعات الخاصة والأهلية

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منذ قليل، أثناء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات، خلال الاجتماع الدوري للمجلس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية للعام الجامعي المقبل.

جاء ذلك بعد أن كشفت نتائج الثانوية العامة تدني الحد الأدنى لمجاميع الثانية العامة وكذلك انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية التي أعلن أمس، وكشف انخفاضا في الحدود الدنيا لكليات القمة.

تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية: 77% للجامعات الخاصة

وعن تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في الجامعات الخاصة والأهلية، كشف المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكلية الطب البيطري في الجامعات الخاصة هو77% ، و بالنسبة للجامعات الأهلية فإن الحد الأدنى للطب البيطري لها هو 75%، وبالنسبة للحد الأدنى لطب بيطري جامعة الملك سلمان هو 73 %، على أن يتم التقدم للجامعات الأهلية 2021، غدا الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل، حيث ستستمر المرحلة لمدة 6 أيام.

تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في الجامعات الخاصة والأهلية: 75% للجامعات الأهلية

وتواصل الجامعات الخاصة استعدداتها لتنسيق الجامعات 2021 خاصة الاستعداد لتنسيق الكليات المختلفة والتي منها تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال تجهيز عدد من معامل الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب لرفع البيانات والأوراق الخاصة بهم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة عدد من الإرشادات أمام الطلاب على الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعات الموحد.