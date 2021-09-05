تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. الفئات الممنوعة من التقديم

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي، مدّ فترة باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، يوميا حتى الساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الجاري.

واتخذ مكتب تنسيق الجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي، هذا القرار من أجل منح الطلاب فرصة إضافية للتنسيق بالجامعات الخاصة، وبعد الإقبال الكبير من الطلاب على التقديم، وكان من المقرر أن تنتهي فترة تنسيق الجامعات الخاصة اليوم الأحد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الفئات الممنوعة من التقديم للجامعات الخاصة وكيفية التقديم.

فئات ممنوعة من التقديم للجامعات الخاصة

لا يحق التقدم للجامعات الخاصة لأي طالب حاصل على نسبة مئوية أقل من 55% في مجموع الثانوية.

طريقة التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة

يسجل الطالب البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة التالي من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبعدها يدخل الطالب 25 رغبة عبر الرابط المذكور أعلاه.

ويمكن للطالب طوال المدة المقررة للتقديم، تغيير وتعديل رغباته وفق ما يقرره، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير.

وسيتمّ تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب، ويتمّ إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات، فضلًا عن أن هناك منح تمنحها الجامعات الأهلية للطلاب وتدفع الدولة قيمتها للجامعات، وهناك أيضا منح الجامعات الخاصة والتي تمنح لغير القادرين من المتفوقين.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور محمد حلمي الغر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك حوالي 60 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق في أول يوم من فتح باب التنسيق، ونحو 300 طالب وطالبة سجلوا الرغبات بالفعل، لافتًا إلى انخفاض الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام.