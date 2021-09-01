«الغر»: 7 آلاف طالب سجلوا في تنسيق الجامعات الخاصة 2021 حتى الآن

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه من المقرر قبول نحو 40 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي المقبل 2021-2021، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل بكفاءة عالية حتى الآن، لافتا إلى أن أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة سجلوا رغبات الالتحاق والتقدم بالجامعات الخاصة حتى الآن، منذ فتح موقع التنسيق الإلكتروني.

الجامعات الخاصة: تسجيل رغبات الكليات حتى الأحد المقبل

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يجري رصد أي مشكلات حتى الآن، منذ فتح الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، أمس، مؤكداً أن هناك غرفة عمليات مشلكة لمتابعة جميع الاستفسارات المتعلقة بالتنسيق وكيفية التقدم لتسجيل الرغبات وكذلك كيفية تحميل الأوراق المطلوبة للتقدم واختيار الكليات.

وأكد أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن التسجيل للرغبات متاح من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة للتنسيق الموحد، مؤكداً ان التسجيل متاح للطالب حتى يوم الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر الجاري تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة 2021، على أن تجري إتاحة النتيجة يوم الخميس المقبل 9 سبتمبر.

«الغر»: إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة الخميس المقبل 9 سبتمبر

وأضاف «الغر» أنه جرى التشديد على ضرورة التزام الجامعات بما سيسفر عنه تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2021، مع التأكيد على ضرورة إتاحة المصروفات الدراسية لجميع الطلاب ووضعها على الموقع الإلكتروني، وكيفية السداد للمصروفات من خلال البنوك التي يجب على الطلاب دفعها.

وأكد أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الفترة المقبلة، خلال مراحل تنسيق الجامعات الخاصة، وتطبيق التباعد الاجتماعي مع التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.