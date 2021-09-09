رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. متاح طوال اليوم

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الثانوية بالجامعات الحكومية، وذلك رغبة من أولياء الأمور في وجود أبنائهم بالجامعة التابعة للمحافظة التي نشأ بها خوفا عليهم من السفر لمسافات طويلة أو عدم التأقلم مع العادات والتقاليد السائدة في المحافظات الأخرى.

كيفية الدخول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول إتاحة رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 للطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، أنه يمكن تقليل الاغتراب لجميع الطلاب من خلال الدخول على موقع التنسيق والتحويل من كلية إلى أخرى وفقا لقواعد تقليل الاغتراب.

شروط وقواعد تقليل الاغتراب

وكشفت وزارة التعليم العالي عن شروط وقواعد تقليل اغتراب طلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية 2021، وهي كالتالي:

- يجب أن يلتزم الطالب بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا يوجد أي تحويلات ورقية.

- متاح التحويل لمرة واحدة فقط.

- المفاضلة بين جميع الطلاب وفقًا لمجموع الدرجات.

- التحويل لكلية مناظرة يتم من خلال حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل لكلية غير مناظرة يتم من خلال استيفاء الحد الأدنى للكلية التي يريد التحويل إليها.

- استيفاء الطالب لكل الشروط الإضافية للكليات التي يريد التحويل إليها، مثل «اختبار القدرات».

- التحويل يتم من خلال النسبة المقررة «10%»، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية وفي إطار أسبقية المجموع.

موعد تقليل الاغتراب بين الكليات

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تقليل الاغتراب بين الكليات، وذلك من خلال موقع التنسيق الخاص بكتابة الرغبات، وبدأ تقليل الاغتراب على موقع التنسيق أمس الأربعاء ويستمر حتى الأحد الموافق 12 سبتمبر المقبل، على أن يجري تنفيذ كل عمليات التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.