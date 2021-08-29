أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، وذلك بمشاركة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا انخفاض نتيجة الحد الأدنى للقبول في الجامعات العام الدراسي المقبل 2021 -2022، عن العام الماضي بنسب مئوية تقترب من 9% عن العام الماضي، وتضمن موقع التنسيق خطوات التحويل من كلية إلى أخرى، من خلال قواعد تقليل الاغتراب المعلنة على الموقع الخاص بالتنسيق.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خطوات التحويل من كلية إلى أخرى، وقواعد تقليل الاغتراب، وفقًا لما جاء عبر موقع التنسيق الإلكترني، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تغطي قطاع التعليم و أعمال التنسيق على مدار اليوم.

خطوات التحويل من كلية إلى أخرى وقواعد تقليل الاغتراب

ويأتي الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، لتقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين، وهما التحويل إلى كلية غير مناظرة، و تحويل إلى كلية مناظرة، وفقًا لموقع التنسيق.

خطوات التحويل من كلية إلى أخرى لـ«الكليات المناظرة»

ـ يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية أ بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية أ فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك:« طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا، إذ تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي أ، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل».

ـ في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي أ يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي أ بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية أ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة، عين شمس، حلوان، المطرية، شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و 391 و 390 و 388 و 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

خطوات التحويل من كلية إلى أخرى «الكليات غير المناظرة»

ـ يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايلى :

1ـ حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها انتظام / انتساب.

2ـ شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (الآداب، التجارة ... الخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.