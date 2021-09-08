اليوم.. بدء «تقليل الاغتراب» لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات للطلاب في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 - 2022، اليوم وحتى الأحد المقبل، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، في حدود النسبة المُقررة 10%.

التعليم العالي: الأحد انتهاء تنسيق تقليل الاغتراب

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للتحويل بين الكليات الجامعية، يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، ويكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».

وبالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، أكدت الوزارة أنه يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

من جهة أخرى، أدى طلاب الثانوية بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، رابع أيام امتحانات الدور الثانى، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، امتحان مادة الفيزياء بإجمالى 33158 طالباً وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ بإجمالى 22201 طالب وطالبة، وأدى طلاب (stem) امتحان مقاييس المفاهيم (رياضيات تطبيقية) بإجمالى 29 طالباً وطالبة.وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى قيام 5 طلاب فى محافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية وسوهاج والسويس بنشر أجزاء من أسئلة التاريخ والفيزياء، باستخدام أجهزة الهاتف المحمول والتابلت، وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب، وفى القاهرة أيضاً تم ضبط الطالبة (د.ى.ع) لانتحالها صفة الطالبة (ت.ر.ع) فى امتحان الفيزياء، وتم تحرير محضر شرطة حيالها.