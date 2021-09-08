تبدأ من اليوم الأربعاء 8 سبتمبر، وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 12 من الشهر ذاته، استقبال طلبات تقليل الاغتراب «التحويلات»، أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية؛ لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وذلك في حدود النسبة المُقررة «10%»، ليبدأ الطلاب في البحث عن كيفية تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية تقليل الاغتراب 2021 بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:

كيفية تقليل الاغتراب 2021

- يدخل الطالب الراغب في تقليل اغتراب الكلية التي رشحت له عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

- بعد ذلك يضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، ثم الضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

- يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها، سواء من مدارس الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا.

- يبدأ الطالب إدخال البيانات الخاصة به، مثل رقم الجلوس والرقم السري، ويفضل إدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة على الشاشة، بدلا من لوحة المفاتيح.

- يدخل الطالب الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه، ويضغط على زر الخطوة التالية ليبدأ الطالب بتسجيل رغباته.

- بعد ذلك يظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المُسجلة سابقًا، يضغط على «قائمة جديدة»، علمًا بأنّه ستمسح الرغبات السابقة.

- بعد ذلك تأتي خطوة تقليل الاغتراب، اختار «تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد».

- أدخل التخصص، والكلية أو المعهد التي ترغب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة.

- سيطلب منك الموقع مراجعة البيانات التي أدخلت مرة أخرى، من خلال إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم الضغط على «تسجيل».

- تظهر أمامك رسالة «تم تسجيل قائمة رغباتك بنجاح»، ويكون متاحًا أمامك طباعة الاستمارة وإيصال التسليم، وعليك الاحتفاظ برقم الإيصال والرقم السري لحين ظهور النتيجة.

قواعد التحويل بين الكليات

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى قواعد التحويل بين الكليات والمعاهد على النحو التالي:

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

جاءت الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن على النحو التالي:

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يُسمح للطالب الذي رشح في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.