أرقام خدمات المواطنين بمحافظة الأقصر

خصصت محافظة الأقصر، عددًا من الأرقام لحالات الطوارئ في إطار خدمة المواطنين والأهالي بكافة أنحاء محافظة الأقصر ومراكزها، حيث يضم دليل محافظة الأقصر على موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت، أرقام تليفونات الخدمات العامة داخل محافظة الأقصر والتي تخص جميع الهيئات والجهات الرسمية، تيسيرًا على المواطنين لسرعة التواصل والإبلاغ عن مشكلاتهم.

وضمن الخدمات الجديدة التي وفرتها المحافظة في ظل ظروف جائحة كورونا، تخصيص الخط الساخن بالمحافظة على مدار 24 ساعة ويُمكن من خلاله تلقي جميع الاستفسارات وشكاوى المواطنين بخصوص فيروس كورونا والإبلاغ عن الإصابات، ويمكن الاتصال عبر الخط الساخن: .01020377777

وتقدم «الوطن» دليل تليفونات الخدمات العامة لـ أهالي محافظة الأقصر:

أولًا: المؤسسات والهيئات الحكومية:

ويُمكن الإتصال بها والتواصل عبر هذه الأرقام

· قسم شرطة الاقصر 2382995-2372350

· النجدة 2372025-2372266

· المطافى 2277194-2374896

· شبكة الكهرباء 2372474-2374908

· شركة المياه 2372499

· الصرف الصحى 2372188

· الارصاد الجوية 2444006-2372575

· مكتب تصاريح العمل 2442006-2373534

ثانيا: ديوان عام محافظة الأقصر:

يُمكن التواصل مع الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر، عبر هذه الهواتف:

· سويتش المحافظة 0952372188

· عمليات المحافظة 0952374903

· ادارة الازمات 0952360471

· خدمة المواطنين 0952356054

· ادارة المتابعة 0952359869

· الادارة المركزيه للمعلومات 0952359868

· مركز معلومات المحافظة 0952372113

· البوابه الالكترونيه 0952356049

· مكتب السكرتير العام 0952372754

· مكتب المحافظ 0952374449

· إدارة مشروعك 0952356216

· ادارة شئون البيئة 0952356057

· مكتبة مصر العامه 0952373375