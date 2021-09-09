«المركزية» و7 كليات بجامعة سوهاج تتأهل للحصول على الأيزو 21001

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اللقاء التحضيري للمرحلة الأولى، لحصول 7 كليات والإدارة المركزية بالجامعة على مواصفة الأيزو 21001/ 2018 لإدارة المؤسسات التعليمية، والذي نظمته إدارة التطوير وتقييم الآداء لضمان الجودة، بحضور الدكتور حازم المنشب عميد كلية العلوم والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير والجودة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومديري الإدارات بالجامعة.

خدمات تعليمية متميزة تواكب متطلبات المجتمع في مجال التعليم

وقال «عبدالخالق»، أن مواصفات الايزو 21001 خاصة بإدارة المؤسسات التعليمية، والتي تقدم خدمات تعليمية متميزة تواكب متطلبات المجتمع المتطورة والحديثة في مجال التعليم، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة تتمثل في الإدارة المركزية وكليات التجارة، الاداب، العلوم ، الزراعة، الصيدلة والتمريض.

وأكد أن الجامعة سوف تقدم مزيد من الدعم المادي والمعنوي من أجل الحصول على مواصفة الأيزو 21001 ، مناشداً جميع ممثلي الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية وجميع كليات الجامعة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار في التميز ورفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وأوضح الدكتور جمال سرور أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات منها تقييم الوضع الحالي، مرحلة التدريب، مرحلة تصميم وتطوير وثائق نظام إدارة الجودة، مرحلة التطبيق، مرحلة المحاكاة ومرحلة المنح، لافتاً الي ان التدريب للحصول على الأيزو 21001 سيبدأ من الأسبوع المقبل عن طريق الشركة العربية للاستشارات والنظم لتأهيل الإدارة المركزية وعدد 7 كليات بالجامعة.