ترتيب الشاحنات الأكثر مبيعا في مصر منذ بداية 2021
شيفروليه ونيسان وتويوتا تتصدر قائمة الأكثر مبيعا للشاحنات في 7 شهور
كتب:
طلعت الصناديلي
05:06 م | الخميس 09 سبتمبر 2021
علامات تجارية «شيفروليه ونيسان وتويوتا»_أرشيفية
أعلن التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك» ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات بنسبة 54.2% خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي للعام 2021، حيث سجلت عدد 29 ألف و 184 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال 2020 حيث سجلت عدد 18 ألف و927 مركبة.
ترصد السطور التالية ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعات لمركبات «الشاحنات» منذ بداية العام الجاري 2021:
- «شيفروليه» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 21 ألف و143 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 14 ألف و954 مركبة.
-«نيسان» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 2780 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 1905 مركبات.
-«تويوتا» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 1610 مركبات، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 918 مركبة.
-«سوزوكي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 1238 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 25 مركبة.
-«مرسيدس بنز» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 950 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 433 مركبة.
-«فيات» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 522 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 210 مركبات.
-«ميتسوبيشي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 484 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 248 مركبة.
-«جرات وول» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 150 مركبة.
-«فولفو» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 87 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 12 مركبة.
-«JMC» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 80 مركبة.