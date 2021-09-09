ترتيب الشاحنات الأكثر مبيعا في مصر منذ بداية 2021

أعلن التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك» ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات بنسبة 54.2% خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي للعام 2021، حيث سجلت عدد 29 ألف و 184 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال 2020 حيث سجلت عدد 18 ألف و927 مركبة.

ترصد السطور التالية ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعات لمركبات «الشاحنات» منذ بداية العام الجاري 2021:

- «شيفروليه» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 21 ألف و143 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 14 ألف و954 مركبة.

-«نيسان» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 2780 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 1905 مركبات.

-«تويوتا» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 1610 مركبات، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 918 مركبة.

-«سوزوكي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 1238 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 25 مركبة.

-«مرسيدس بنز» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 950 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 433 مركبة.

-«فيات» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 522 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 210 مركبات.

-«ميتسوبيشي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 484 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 248 مركبة.

-«جرات وول» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 150 مركبة.

-«فولفو» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 87 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات في العام 2020 حيث سجلت عدد 12 مركبة.

-«JMC» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 80 مركبة.