متابعات ميدانية لأعمال رصف الطرق بمراكز سوهاج

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل، ومتابعة أعمال الرصف التي تتم بنطاق كل مركز، وفقا لخطة المحافظة لـ رصف الطرق، ورفع كفاءة الشوارع المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال في الأوقات المحددة حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمتابعة أعمال رصف وتوسعة طريق «طهطا ـ طما»، ومداخله بالطريق الأوسط، بطول 21 كيلومتر، وبتكلفة 32 مليون جنيه، بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير «جهاز تعمير جنوب الصعيد»، وبإشراف من كلية الهندسة جامعة سوهاج .

وتابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أعمال الرصف الجارية بشارع الجرجاوية، بداية من مبنى الإسعاف حتى مستوصف الشهيد، حيث سيتم فتح ممر للسيارات بالجزيرة الوسطى على بعد 150 مترا من مطلع ومنزل كوبري الثقافة الجديد، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج لتوفير السيولة المرورية المطلوبة بالطريق العام، كما تم وضع شارع الجرجاوية الرئيسي بالخطة الاستثمارية للحي، لرفع كفاءة الشارع بالكامل، من تطوير وتجميل ورصف خلال الفترة القادمة.

وفي حي شرق سوهاج، تابعت الوحدة المحلية أعمال الرصف الجارية للشوارع الفرعية ببلاط الإنترلوك، بداية من شارع التحرير والحواري خلف الإذاعة، والمتفرعة من شارع المدارس، ومن المستهدف رصف 18 ألف متر بالانترلوك، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتم الانتهاء من رصف 10 شوارع فرعية بالمنطقة، وجاري استكمال باقي الشوارع، وأعمال التمهيد ورفع مناسيب غرف الصرف الصحي، كما بدأت أعمال ترميم الأسفلت بشارع أسيوط سوهاج، بداية من مستودع البترول وحتى مدخل سوهاج البحري، وفقا لخطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق، وتسهيل الحركة المرورية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع الشباب والرياضة، بساحل طما، بطول 300 متر، وعرض 8 أمتار، بتكلفة 500 ألف جنيه، وكذلك أعمال الرصف بشارع ساحل طما بطول 1300 مترا، وعرض 10 أمتار، بتكلفة مليوني جنيه .

كما قام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمتابعة أعمال استكمال رصف الطريق الرئيسي «أخميم - سوهاج»، والذي يبدأ من مسجد الخلوة حتى ميدان الصينية، بطول 4000 مترا، حيث يجري الآن أعمال رصف الحارة الغربية من الطريق .