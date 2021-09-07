تضم 64 ألف كرتونة مواد غذائية.. محافظ سوهاج يستقبل قافلة «أبواب الخير»

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قافلة «أبواب الخير»، اليوم، ضمن أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد عبد الحافظ منسق صندوق تحيا مصر بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

32 تريلا و45 سيارة جامبو مُحملة بـ 64 ألف كرتونة مواد غذائية

وتفقد محافظ سوهاج، القافلة التي تضم 32 تريلا ، و45 سيارة جامبو، مُحملة بـ 64 ألف كرتونة مواد غذائية، و15 ألف قطعة ملابس، وأجهزة ومعدات طبية بينها «70 ماكينة غسيل كلوي، و101 كرسي غسيل كلوي، و38 حضانة بمشتملاتها، وحضانة متنقلة بجهاز تنفس، وحضانة متنقلة، وعدد 28 جهازا للعلاج بالضوء، و10 أجهزة إفاقة، و4 أجهزة قياس الصفراء، و14 جهاز ضغط المجرى الهوائي، و14 جهاز تنفس صناعي، و16 سرير رضيع، و44 ماكينة صخ السوائل، و38 ماكينة سحب سوائل».

وثمّن «الفقي»، مجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم على تحقيق الرعاية المتكاملة لكافة فئات المجتمع، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل في كافة الاتجاهات لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإطلاق المبادرات والمشروعات القومية غير المسبوقة، التي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد الجمهورية الجديدة .