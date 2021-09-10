«راهبة» وراء تسمية نادية لطفي بـ«بولا».. ووالد «زوزو نبيل» رفض تسميتها

أسماء فنية تليق بنجوم برزوا في سماء السينما على مدار عقود طويلة، وأصبحت مرادفا للنجاح والجمال والشهرة، ولكنها لم تكن أسمائهم الحقيقية التي ولدوا بها، إطلاق أسماء فنية على النجوم الجدد بعيدا عن الأسماء الحقيقة هي ظاهرة معروفة في العالم كله، وعلى الساحة الفنية المصرية هناك أكثر من مثال شهير.

كشف عدد من الفنانين الراحلين عن أسمائهم الحقيقية وسبب تسميتهم، بها، كانت على رأسهم الفنانة الراحلة نادية لطفي، حيث إن اسمها الحقيقي هو بولا محمد شفيق، ولكن والدها أطلق عليها «بولا» تيمنا باسم الراهبة التي ساعدت زوجته أثناء الولادة في المستشفى القبطي.

وكشفت نادية لطفي في مذكرتها التي سجلها الكاتب أيمن الحكيم في كتاب بعنوان «اسمى بولا.. نادية لطفى تحكى»، أنها بنفسها اختارت اسمها الفني «نادية لطفي» على اسم شخصية رواية «لا أنا» للكاتب إحسان عبد القدوس، حيث شعرت إن الشخصية قريبة منها على حد تعبيرها.

وفي حوار تلفزيوني مع الإعلامي مفيد فوزي، كشفت الفنانة الراحلة زوزو نبيل أن اسمها الحقيقي هو عزيزة إمام، وتعود واقعة تسميتها إلى ليلة ميلادها حيث كانت ينتظر والدها صبي، ولكنه رزق بها فرفض تسميتها عندما قالت له القابلة: «تتربى في عزك هتسميها إيه ؟»، ليرد عليها: «هي هتتربي بس مش في عزي.. خلي أمها تسميها»، لتقول زوزو نبيل أن والدتها اسمتها «عزيزة» نكاية في والدها.

وعندما دخلت زوزو نبيل عالم الفن استبدلت «عزيزة» بـ «زوزو» واختارت اسم نجلها الوحيد «نبيل» ليكون بعد اسمها بدلا من اسم والدها، والذي استشهد في حرب أكتوبر.

رجاء الجدواي: «والدتي بكت بعد تغيير اسمي»

ولدت الفنانة رجاء الجداوي باسم «نجاة علي حسن الجداوي»، وأثناء دراستها في المدرسة الداخلية لم تكن معلمتها الأجنبية قادرة على نطق اسمها بشكل صحيح فأصبح في نطقه أقرب إلى «رجاء» فالتصق بها الاسم، مشيرة إلى أن سبب التغيير لا يتعلق بالفن وإنما جاء بالصدفة.

وروت الفنانة رجاء الجداوي في لقاء تلفزيوني سابق، أن في أحد الأيام عندما نادت عليها والدتها لم ترد عليها، وقالت لها إن اسمها الآن هو رجاء، وتابعت: «دخلت والدتي في نوبة بكاء وقالت حتى غيروا اسم بنتي من غير ما أعرف».

نهاد حداد اختارت «فيروز» بدلا من «شاهيناز»

بدأت فيروز الغناء في بداية حياتها باسمها الحقيقي نهاد حداد، ولكن الموسيقار حليم الرومي طلب منها تغيير اسمها خلال فترة مله في الإذاعة اللبنانية، حيث إن اسم نهاد لم يكن جذابا فنيا، واختار لها اسمي «فيروز» أو «شاهيناز» ليتم الاستقرار على الاسم الأول.