«علم الدين»: نجاح المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك» بجنوب سيناء

أعلن أشرف علم الدين، مدير القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت نجاحاً كبيراً في جنوب سيناء، مؤكداً أنه جرى تدريب أكثر من 60 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل، عن طريق الوحدة المتنقلة، التي جرى استلامها مطلع العام الجاري.

وقال «علم الدين» إنه جرى تنفيذ نحو 6 دورات للتدريب على حرف التفصيل والخياطة والكهرباء في منطقة حي «توشكى»، بمدينة طور سيناء، وأضاف أن هناك إقبال كبير للمشاركة في المبادرة، مؤكداً أن الوحدة المتنقلة سوف يتم نقلها إلى قرية «الحبيل»، لتعليم الأهالي هناك، كما أشار إلى أن هناك طلبات من كل المدن لنقل السيارة المتنقلة التي تُعد «هدية» من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مواطني جنوب سيناء.

واستطرد وكيل وزارة القوى العاملة بقوله إنه جرى تسليم المتدربين شهادة رسمية من القوى العاملة، يستطيع من خلالها أن يحصل المتدرب على قرض من برنامج «مشروعك»، لعمل مشروع صغير، مؤكداً أن هذا هو الهدف الحقيقي للمبادرة.

وزير القوى العاملة يطلق مبادرة «مصر بيكم أجمل»

ولفت مدير القوى العاملة بجنوب سيناء إلى المبادرة الجديدة التي أطلقها وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في عدد من المحافظات تحت عنوان «مصر بيكم أجمل»، وتهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، خاصة ذوي الهمم، مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لهذه المبادرة، لتنفيذها في المحافظة خلال الفترة القادمة.

76 بوليصة تأمين لعمال شركة بشرم الشيخ

وأشار «علم الدين» إلى أنه جرى تسليم 76 بوليصة تأمين لعدد 76 عاملاً بإحدى الشركات في مدينة شرم الشيخ، ويجري استكمال تسليم وثائق التامين للعمال، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بعمل بوليصة تأمين لكل العاملين في المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية وفرت فرص عمل لـ623 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، خلال أول شهرين من العام الجاري، بينهم 388 شاباً في شهر يناير، و235 شاباً خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ3 شبان من ذوي الاحتياجات الخاصة.