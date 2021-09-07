«كتاب القرية» مبادرة ثقافية في جنوب سيناء لبث روح الوطنية

قال أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، إن وزارة الثقافة تسعى دائما للقيام بمبادرات في سيناء هدفها الارتقاء بالحس الثقافي وبث روح الوطنية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تتبنى حاليا مبادرة مهمة بعنوان «كتاب القرية».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده فريج ضمن عدد من الاجتماعات التنسيقية لتدشين مشروع كتاب القرية بقرية الوادي بالطور العاصمة، والمقرر إقامتها بدءا من اليوم الثلاثاء، وتتواصل لمدة 3 أيام حتى الخميس المقبل.

وأضاف فريج أن المبادرة تتضمن عددا من الفعاليات معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورش أشغال المرأة السيناوية، وورش فنون تشكيلية، وعروض فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال ومسرح عرائس، وشعر نبطى، وفقرات مواهب من أبناء القرية.

تمكين مواطني سيناء ثقافيا

وقال إن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة: «تهتم بتمكين أهالينا ثقافيا وخاصة بالمحافظات الحدودية والنائية، استحدث إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عدد من المبادرات والمشاريع الثقافية لبث روح الولاء والانتماء للوطن، وتمكين أهالينا بالمناطق النائية والمحرومة ثقافيا».

انطلقت الاجتماعات من قرية الوادي بلقاء الشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات لبحث التنسيق المشترك لتدشين الحدث بالشكل اللائق صباح اليوم الثلاثاء، بحضور كل أبناء القرية وقيادات المحافظة.

حضر الاجتماع مديرو الشؤون لثقافة والإعلام والدراسات والبحوث بالمديرية ومديرة قصر الطور سيناء، حيث أبدى الشيخ عودة عفنان خلال الاجتماع استعداده لتقديم كل الدعم اللوجستي من أجل إنجاح المشروع وتحقيق الفائدة القصوى لأبناء القرية.