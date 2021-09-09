أبو الغيط يحذر من تحول إسرائيل إلى دولة نظام فصل عنصري

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأونروا تعاني من مشكلات حادة جدا، وهناك عجز في ميزانيتها، بواقع 100 مليون دولار هذا العام، وبالتالي هناك رغبة من الجامعة العربية لحث الدول الأعضاء على المزيد من المساهمة، ونشر الرغبة العربية في مساعدة الأونروا، في عملياتها، لأنها الوكالة الدولية المعنية بمساعدة الفلسطينيين، وبخاصة الشباب في مسائل الأطفال والمدارس والصحة.

أبو الغيط يرفض تصريحات رئيس وزارء إسرائيل الرافضة للتسوية مع الفلسطينيين

وتطرق أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، الذي قال فيه إن دولة الاحتلال تسعى إلى تحسين القدرات الاقتصادية للمجتمع الفلسطينيين، وإنها تتفاعل مع الفلسطينيين وتتحدث معهم، لكنها ترفض الحديث إطلاقا على الأفق السياسي لتسوية فلسطينية، وهو ما قابله الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتأكيد على «رفض هذا الأمر بالكامل».

أبو الغيط يحذر من تحول إسرائيل إلى دولة «أبارتهايد»

وتابع: «لا يمكن أن يتوقع الجانب الإسرائيلي أن تبقى الأمور هكذا، وقريبا جدا سوف يتحول إلى دولة أبارتهايد (نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا)، لأننا لو نظرنا إلى عدد سكان المنطقة من البحر إلى نهر الأردن في هذه اللحظة من الزمن فإنهم يقدرون بنحو 16 مليون إسرائيلي وفلسطيني، وفي عام 2030 أو 2040 أو 2050 فإن عدد الفلسطينيين سيتجاوز عدد الإسرائيليين، وبالتالي فإن المجتمع الدولي عليه أن يقرر أن هذا الأمر لا يستقيم ولا يمكن أن يدوم».

وفي وقت سابق، استقبل أحمد أبو الغيط، خليدة بوزار، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول أمس الثلاثاء، في مقر الجامعة، وهنأها بتوليها هذا المنصب وتمنى لها النجاح والتوفيق.