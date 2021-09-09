«أبوالغيط»: القضية الفلسطينية لا تزال قادرة على حشد التأييد الدولي

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إنّ العالم العربي مايزال يعيش حال الأزمة على مستويات مختلفة، سواء الأزمة الصحية على مستوى فيروس كورونا وتبعاته المختلفة على معدلات النمو وحركة التجارة والنشاط الاقتصادي، أو غير ذلك من الأزمات السياسية والأمنية المستمرة منذ عقد تقريبًا في عدد من الدول العربية، دون إرادة للحل وبتكلفة مروعة.

القضية الفلسطينية لاتزال حية وقادرة على حشد التأييد الدولي والإجماع عربي

وأضاف «أبوالغيط» خلال كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية، ونقلتها فضائية EXTRA NEWS، اليوم الخميس، أنّ الشهور الماضية شهدت تطورات تنطوي على بعض العناصر الإيجابية التي ينبغي البناء عليها، فأظهرت الوقفة الباسلة للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي، وأن القضية الفلسطينية لاتزال حية نابضة وقادرة على حشد التأييد الدولي وبإجماع عربي شامل على ثوابته الرئيسية.

وتابع: «أن أهم ما تمخض عن هذه الجولة من المواجهات، احتفاظ القضية الفلسطينية بجوهرها الأخلاقي والإنساني والسياسي، فقد صار واضحا أن البديل عن حل الدولتين، استمرار منظومة الاحتلال التي تقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري والعنصرية الفجة».

هذه الخطوات تمثل الطريق الوحيد لسلام حقيقي ومستدام

وواصل أحمد أبوالغيط: «أن إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين والعودة لحدود 4 يونيو 1967 تمثل الطريق الوحيد لسلام حقيقي ومستدام وشامل في المنطقة، والجامعة العربية ترحب بكافة الخطوات والجهود التي تبذل حاليا من أجل الوصول لهذه الغاية بما فيها العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية أو إعادة إعمار غزة، فهي خطوات ضرورية وهامة».

واستكمل: «أشير هنا إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها أهلنا في فلسطين، وتحتم تواصل هذا الدعم بكل السبل الممكنة في الفترة المقبلة، والأونروا أحد الأدوات الهامة في هذا الصدد».