«الجندي»: السيسي بطل أنقذ مصر من الإرهاب والمؤامرات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشؤون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل أنقذ مصر من الإرهاب والمؤامرات، تقلد مقاليد الحكم عندما كانت الددولة شبه دولة فكان كل شيء منهارا إلا عقيدة الشعب وانتماءهم لبلدهم وخلال زمن وجيز أنقذ مصر من النهاية واللاعودة، متابعا: «ربنا شاء عشان ناس طيبين، أنقذ البلد في 5 أو 6 سنين وكل واحد عرف الطيب من الردىء، والتجربة المصرية في محاربة الإرهاب نجحت بسبب صدق النية، والتوفيق من الله وتسليم كل ملف لأهل الاختصاص، فالعلماء في مجالهم البناء والتشييد في يد المختصين أيضا».

«الجندي»: نحن في حاجة إلى طراز وزير مثل الدكتور مختار جمعة

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، أن أسوأ أشخاص في مواجهة الإرهاب هم أشخاص منتصف العصا، لأن هذه «ميوعة»، مضيفًا: «ونحن في حاجة إلى طراز وزير مثل الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف لأنه صريح ويواجه الإرهاب ويخبر الإرهابيين بأنهم ليس لهم مكان بيننا، ويحارب المتشددين من صعود المنابر».

الاهتمام بأمور المسلمين من صلب الدين

وأكد عضو مجلس الشؤون الإسلامية، أن الاهتمام بأمور المسلمين من صلب الدين لأن النبي محمد قال إن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وقال أيضًا إن الدين النصيحة، وأشار إلى أن النصيحة للأئمة وعامة المسلمين.

القمة العالمية لمكافحة الإرهاب

وأثنى «الجندي» على مؤتمر القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، ورئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان النمساوي.