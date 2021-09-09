رئيس القابضة للغزل: استثمارات بـ21 مليار جنيه لتطوير صناعة القطن

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الدولة تركز على تطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث بدأت خلال عامين خطة تطوير شاملة، تبدأ من عملية الزراعة إلى الحلج وصناعة الملابس الجاهزة، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة للحلج يتم تطبيقها منذ 3 سنوات، وبدأت في محافظات بني سويف والفيوم، ولاقت نجاحا كبيرا، ثم توسعت لتشمل 4 محافظات في وجه قبلي وبحري، وفي هذا العام سيتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية في 23 محافظة، ويوجد بها مراكز لجمع القطن وسيتم ربط سعر القطن بالأسعار العالمية.

مراكز مختلفة لجمع القطن في محافظات المختلفة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه يوجد 21 مركز تجميع للقطن في 21 محافظة في وجه قبلي، و181 مركزا على مستوى المحافظات الأخرى، مؤكدا أنه تم تسليم القطن في الفيوم بداية من سبتمبر الجاري.

استثمارات بقيمة 21 مليار جنيه في مصر لصناعة الغزل

وأوضح رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن سعر فتح مزاد قنطار القطن وصل إلى 619 جنيه، لافتا إلى أن مصر تهدف لتطوير صناعة القطن، حيث توجد استثمارات بقيمة 21 مليار جنيه تشمل إقامة مصانع جديدة للغزل والنسيج، للصباغة والتجهيز، مبينا أن الاحتياجات قد تصل إلى 4 ملايين قنطار، موضحا أن مصر رفعت هذا العام المساحة المزروعة من القطن، ويخرج خاليا من الشوائب، حيث يتم التصنيع بسهولة ويسر دون الاحتياج إلى أيادٍ عاملة.

السيسي يهنئ الفلاحين في عيدهم

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم اليوم الخميس، بالتحية والتقدير للفلاح المصري، في يوم عيده، قائلًا: «أتوجه بالتحية والتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته».