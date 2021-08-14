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محمود مسلم

وزير القوى العاملة: النهوض بصناعة الغزل والنسيج من أولوية الدولة

كتب:

الوطن
10:08 م | السبت 14 أغسطس 2021
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

محمد سعفان، وزير القوى العاملة

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة فى مصر، التى تضعها القيادة السياسية على أولويات اهتمامات خطة الدولة، للنهوض بتلك الصناعة، وإعادتها إلى سابق عهدها، بتطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، ورفع كفاءة المعدات الحالية، وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلاً عن الدعم الفنى والتدريب المهنى للعمال.

وقال «سعفان»، اليوم، خلال مؤتمر النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، بعنوان «نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج»، إن الدولة حققت المعادلة الصعبة بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا، وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين جميع أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى والاجتماعى، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان فى المجالات كافة.

وكرّم وزير القوى العاملة، خلال المؤتمر، 4 من رؤساء الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج السابقين بتسليمهم درع النقابة، على تميّزهم فى العمل والارتقاء بمستوى شركاتهم لأعلى المستويات، كما كرّم 60 عاملاً مثالياً من عمال الشركات وتسليمهم شهادات تقدير.

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