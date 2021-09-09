تفاصيل وظائف خالية بالبنوك وشركات الدفع: منها «ماستركارد»

أعلن كل من البنك التجاري الدولي CIB، شركة ماستركارد، وبنك HSBC، مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل لديها، منوهة بضرورة توافر عدد من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظائف المعلن عنها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل وشروط الوظائف المطروحة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

أشار البنك التجاري الدولي إلى توافر 3 وظائف شاغرة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وتفاصيلها كالتالي:

وظيفة وكيل الاتصالات - الخارج

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- يملك خبرة من (0-2) سنوات خبرة في مبيعات التجزئة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- يملك المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

- يملك مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

وظيفة وكيل المبيعات المباشر

- يملك خبرة من (0-2) سنوات خبرة في مبيعات التجزئة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

وظيفة L&D Officer

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- لدية خبرة لا تقل عن 2 - 4 سنوات في مجال التعلم والتطوير.

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- على استعداد للسفر من حين لآخر خارج القاهرة حسب طبيعة الحدث (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع).

- مهارات الاتصال والعرض والتنظيم الجيد.

- مهارات اتصال وتفاوض ممتازة.

- بارع في استخدام MS Office، وخاصة في Excel وWord والإنترنت والبريد الإلكتروني وكذلك نظام أوراكل.

- مهارات تنظيم وتخطيط ممتازة.

وظيفة شركة ماستركارد

كما نشرت شركة ماستركارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي «Associate Managing Consultant, Advisors"، وشروطها وتفاصيلها، كما يلي:

- يملك خبرة في منظمة استشارية كمستشار.

- لدية خبرة مباشرة في إدارة العديد من الأشخاص عبر مسارات عمل متعددة.

- يملك مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية الاستثنائية والقدرة على هيكلة التحليلات لتشكيل حلول تعتمد على البيانات لتحديات العميل الغامضة.

- القدرة على توصيل الأفكار المعقدة بشكل فعال -شفهيًا وكتابيًا- باللغة الإنجليزية و(لغات) المكتب المحلية.

وظيفة بنك HSBC

أعلن بنك HSBC عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» توافر فرصة عمل خالية بالبنك، وهي مساعد عمليات - التجارة العالمية وتمويل المستحقات (GTRF) - GSC للعمل بالقاهرة وشروطها:

- المرونة في العمل في المناطق الزمنية حسب ما تتطلبه الأعمال.

- يملك خبرة جيدة في التجارة الدولية وخلفية مطلوبة، ومعرفة عملية بمنشورات غرفة التجارة الدوليةUCP600 ، URC522.

- الوعي المطبق على دور ومحتوى وتطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية، فيما يتعلق بالاعتمادات والتحصيلات المستندية وإجراءات الرقابة الداخلية.

- مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية (كتابية ولفظية).

- معرفة / مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel).