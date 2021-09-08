مدربو كروشيه وخياطة.. «الحرف اليدوية» تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن توفير فرص للعمل مع مدربين محترفين «مدفوع الأجر»، وذلك في المجالات التالية:

مدرب كروشيه

وأشارت الغرفة إلى ضرورة توافر عدد من الشروط لدى المدرب، على النحو التالي:

- تقنيات الكروشيه المختلفة.

- أنواع الخيوط المختلفة المستخدمة في الكروشيه وإجادة التعامل معها.

- القدرة على قراءة الباترون وترجمته.

- القدرة على إنتاج قطع مختلفة ومتنوعة التصميمات.

مدرب خياطة

يجب أن يكون لدى المدرب خبرة كافية بالآتي:

- خبرة عملية في مجال الحياكة والصوف لمدة لا تقل عن عامين.

- رسم الباترون الأساسي وإدخال الموديل.

- المعرفة والإلمام بتصميم الأزياء.

- طريقة أخذ المقاسات على الجسم لعمل الباترون.

- الدراية التامة بعمل الكالونات والكُسر.

- إصلاح عيوب الخياطة الشائعة وطرق إصلاحها.

- تركيب الجيوب المختلفة مثل الجيب اللطش والجيب الإنجليزي والجيب الشق «الفلتو».

- خياطة وتركيب الياقات والأساور.

- قص وتركيب البطانات للجواكت والبالطو.

- تركيب الكمر والسُوست.

- قص وتعديل قطعة ملابس كاملة وتشمل: تعديل الباترون الأساسي حسب التصميم المطلوب.

- معرفة خصائص الماكينة وطريقة استخدامها.

- شهادة خبرة في مهنة الخياطة إن وجدت.

مدرب صناعة منتجات جلدية

يجب أن يكون لدى المدرب خبرة كافية بالآتي:

- لديه منهج محدد زمنيًا لتنفيذ مشروع كامل مع المتدرب «قطعة إكسسوار جلدية/ محفظة/ حقيبة».

- معرفة تامة بقراءة وتنفيذ أو ابتكار الباترون بالكامل.

- معرفة تامة بكافة مراحل العمل على خامات الجلد الطبيعي سواء بتفصيل منتج أو ما يصلح ولا يصلح لتنفيذ التقنيات الأساسية في العمل اليدوي مع الجلد الطبيعي من الدق والحفر والحرق.

- دراية تامة بكافة الأدوات والعدد وخامات التشطيب المستخدمة في مجال تصنيع الجلود الطبيعية يدويًا، مع معرفة أماكن بيعها ومتوسط أسعارها في السوق.

مشغولات خشبية صغيرة

علمًا بأنّ العمل في مناطق: الإسكندرية - دمياط الجديدة، ويجب أن تذكر في البريد الإلكتروني المناطق التي يمكنك العمل فيها.

وإذا كنت ممن ينطبق عليهم المواصفات السابقة ولديك استعداد للعمل مع اللاجئين من جنسيات مختلفة، يمكنك إرسال السيرة الذاتية ومعها خطة تدريب عن النشاط التقنية والمالية عبر البريد الإلكتروني: admin@ch.org.eg، على أن يكون يوم غد الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 آخر ميعاد للتقديم.