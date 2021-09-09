وظائف خالية بالسكة الحديد.. والتقديم خلال يومين

شددت الهيئة القومية للسكة الحديد على جميع مديري المناطق توزيع منشور الإعلان الداخلي عن حاجة الهيئة لشغل وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة من العاملين بكافة قطاعات الهيئة ومناطقها، على الورش وكافة مقرات العمل بالمناطق نطاق رئاستهم لضمان وصول الإعلان لكافة العاملين، مع اعتبار الأمر عناية ومسئولية مديري المناطق شخصيًا.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أكدت على ضرورة توافر جميع الشروط في المتقدمين، على أن يكون التقديم بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالمنطقة التابع لها المتقدم ابتداءً من 11 سبتمبر حتى 30 سبتمبر من عام 2021.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن شروط التقدم للوظيفة هي:

_ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

_أن يكون معين على إحدى الدرجات التخصصية (مؤهل عالي).

_أن يكون المتقدم على الدرجة المالية الثانية بحد أدنى.

_أن يكون المتقدم حسن السمعة ولم يصدر ضده أية عقوبات جنائية أو مخلة بالشرف.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف السكة الحديد

_صورة شخصية للمتقدم.

_صورة ضوئية من قرار التعيين.

_صورة ضوئية من البطاقة الشخصية.

_صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأية دورات تدريبية أو شهادات تكميلية حصل عليها المتقدم.

_سيرة ذاتية للمتقدم.

وفي سياق منفصل، شددت الهيئة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات وتقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

كما أكدت على تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها وتصل إلى 4000 جنيه على أي راكب لا يرتدي الكمامة.