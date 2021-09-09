هي لنا دار.. شعار اليوم الوطني السعودي 1443

تحتفل المملكة العربية السعودية هذا العام باليوم الوطني السعودي 1443، تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الشعار الذي أطلقه مؤخرا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ويهدف لتشبيه المملكة بالبيت بالنسبة للسعوديين.

هي لنا دار.. لماذا شعار اليوم الوطني السعودي 1443؟

وتقوم الهيئة العامة للترفيه بتوحيد الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1443، لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، تحت شعار هي لنا دار، وذلك لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية، ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذه الهوية الجديدة شعارها، فعبارة «هي لنا دار»، جاءت معبرة ومحملة بشحنة من العواطف بحيث ينظر الإنسان إلى بيته الكبير «الوطن» كما ينظر إلى بيته الصغير «داره»، حسبما ذكرت جريدة الرياض السعودية.

وحسب الهيئة، جاء شعار «هي لنا دار» شاملا لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة من سعوديين ومقيمين، فالكل يعترف بفضل هذه الأرض وقيادتها، ولعل أنصع هذه المواقف وآخرها ما صاحب جائحة كورونا حيث تجلت إنسانية القيادة بتوفير اللقاح لكل من يقيم على أرض المملكة حتى من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وهو موقف إنساني لا تراه في أي دولة من دول العالم، ووفق ما جاء بجريدة الرياض.

ويعتبر اليوم الوطني السعودي 1443، واحدا من أهم الأعياد في المملكة العربية السعودية، حيث يوافق ذكرى يوم توحيد المملكة وحملها اسمها الحالي، كما أن له العديد من الطقوس التي من بينها: إقامة الاحتفالات والفعاليات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فضلا عن أنه يعتبر إجازة رسمية.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1443

وحددت المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1443، يوم 23 سبتمبر الجاري، الذي يتزامن مع يوم 16 من شهر صفر للعام الهجري 1443.

ومن المقرر أن تمنح السعودية في موعد اليوم الوطني السعودي 1443 إجازة رسمية لجميع القطاعات، تخليدا لهذه الذكرى المجيدة في تاريخ المملكة.